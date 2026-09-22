S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Flavors Fragrances-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die International Flavors Fragrances-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die International Flavors Fragrances-Aktie bei 67,84 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hat, hat nun 1,474 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 83,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,23 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von International Flavors Fragrances bezifferte sich zuletzt auf 21,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at