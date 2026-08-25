International Flavors & Fragrances Aktie

International Flavors & Fragrances für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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Langfristige Performance 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in International Flavors Fragrances-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades International Flavors Fragrances-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das International Flavors Fragrances-Papier an diesem Tag 66,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 151,423 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 85,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 993,64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte International Flavors Fragrances einen Börsenwert von 21,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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