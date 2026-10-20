International Flavors & Fragrances Aktie
WKN: 853881 / ISIN: US4595061015
|Lukratives International Flavors Fragrances-Investment?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 3 Jahren abgeworfen
Die International Flavors Fragrances-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,235 International Flavors Fragrances-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen International Flavors Fragrances-Papiere wären am 19.10.2026 1 385,74 USD wert, da der Schlussstand 90,96 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 385,74 USD entspricht einer Performance von +38,57 Prozent.
International Flavors Fragrances markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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