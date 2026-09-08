International Flavors & Fragrances Aktie

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WKN: 853881 / ISIN: US4595061015

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Profitable International Flavors Fragrances-Investition? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in International Flavors Fragrances-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 08.09.2016 wurde die International Flavors Fragrances-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen International Flavors Fragrances-Anteile an diesem Tag bei 138,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,213 International Flavors Fragrances-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 622,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,71 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von International Flavors Fragrances belief sich zuletzt auf 22,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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