International Flavors & Fragrances Aktie
WKN: 853881 / ISIN: US4595061015
|International Flavors Fragrances-Anlage
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor 5 Jahren bedeutet
International Flavors Fragrances-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die International Flavors Fragrances-Anteile bei 134,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,458 International Flavors Fragrances-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (85,72 USD), wäre das Investment nun 639,32 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,07 Prozent verringert.
Am Markt war International Flavors Fragrances jüngst 21,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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