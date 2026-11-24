Investoren, die vor Jahren in International Flavors Fragrances-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 24.11.2021 wurde das International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 147,47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,678 International Flavors Fragrances-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 82,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,83 Prozent verringert.

International Flavors Fragrances erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at