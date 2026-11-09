International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
|Profitable International Paper-Anlage?
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Paper von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 09.11.2023 wurde das International Paper-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die International Paper-Aktie bei 33,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die International Paper-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 300,661 International Paper-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 34,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 381,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,82 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte International Paper einen Börsenwert von 18,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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