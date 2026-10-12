S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Paper von vor 3 Jahren gekostet

International Paper-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das International Paper-Papier an diesem Tag 35,12 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Paper-Aktie investiert, befänden sich nun 28,474 International Paper-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 914,58 USD, da sich der Wert eines International Paper-Anteils am 09.10.2026 auf 32,12 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,54 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von International Paper belief sich zuletzt auf 16,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at