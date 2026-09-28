International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
|Langfristige Investition
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das International Paper-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 219,095 International Paper-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (35,02 USD), wäre die Investition nun 7 672,69 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,27 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von International Paper belief sich zuletzt auf 18,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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