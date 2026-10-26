S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in International Paper-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die International Paper-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das International Paper-Papier bei 43,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,284 International Paper-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,79 USD, da sich der Wert eines International Paper-Papiers am 23.10.2026 auf 33,19 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,21 Prozent verringert.

Der Marktwert von International Paper betrug jüngst 17,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at