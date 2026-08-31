International Paper Aktie

International Paper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851413 / ISIN: US4601461035

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International Paper-Investment 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Paper von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in International Paper-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades International Paper-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren International Paper-Anteile an diesem Tag 46,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die International Paper-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,738 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 854,51 USD, da sich der Wert eines International Paper-Papiers am 28.08.2026 auf 39,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,55 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für International Paper eine Börsenbewertung in Höhe von 20,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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