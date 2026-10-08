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WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

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Frühes Investment 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Invesco von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Invesco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Invesco-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Invesco-Anteile bei 13,56 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 73,746 Invesco-Papiere. Die gehaltenen Invesco-Aktien wären am 07.10.2026 2 249,26 USD wert, da der Schlussstand 30,50 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,93 Prozent vermehrt.

Invesco wurde am Markt mit 13,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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