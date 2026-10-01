S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invesco von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Invesco-Aktie Anlegern gebracht.

Das Invesco-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Invesco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,331 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 30,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,62 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,62 Prozent.

Invesco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at