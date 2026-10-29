Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|Frühe Anlage
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invesco von vor einem Jahr verdient
Das Invesco-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,10 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,494 Invesco-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (28,68 USD), wäre die Investition nun 1 190,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,00 Prozent erhöht.
Am Markt war Invesco jüngst 12,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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