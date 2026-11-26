Bei einem frühen Investment in Invesco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Invesco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,53 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, befänden sich nun 407,664 Invesco-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 11 455,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,55 Prozent gesteigert.

Der Invesco-Wert an der Börse wurde auf 12,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at