S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invesco-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Invesco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Invesco-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,83 USD. Bei einem Invesco-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,352 Invesco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (29,25 USD), wäre die Investition nun 98,06 USD wert. Damit wäre die Investition 1,94 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Invesco eine Börsenbewertung in Höhe von 12,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at