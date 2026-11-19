Wer vor Jahren in Invesco eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Invesco-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Invesco-Aktie bei 31,52 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, befänden sich nun 31,726 Invesco-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 28,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908,95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,11 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Invesco bezifferte sich zuletzt auf 12,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at