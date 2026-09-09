Invitation Homes Aktie
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
|Lohnende Invitation Homes-Investition?
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Invitation Homes-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Invitation Homes-Papier an diesem Tag bei 30,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, befänden sich nun 33,014 Invitation Homes-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie auf 28,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 931,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,83 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 16,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invitation Homes Inc Registered Shs
Analysen zu Invitation Homes Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Invitation Homes Inc Registered Shs
|28,18
|-0,14%