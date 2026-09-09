Invitation Homes Aktie

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WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071

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Lohnende Invitation Homes-Investition? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Invitation Homes-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Invitation Homes-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Invitation Homes-Papier an diesem Tag bei 30,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invitation Homes-Aktie investiert, befänden sich nun 33,014 Invitation Homes-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie auf 28,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 931,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,83 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 16,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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