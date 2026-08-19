S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Invitation Homes von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Invitation Homes-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 19.08.2023 wurden Invitation Homes-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,886 Invitation Homes-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 29,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 888,22 USD wert. Mit einer Performance von -11,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 17,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at