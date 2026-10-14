S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte eine Invitation Homes-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Invitation Homes-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 14.10.2023 wurde das Invitation Homes-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,073 Invitation Homes-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 26,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,29 Prozent verringert.

Invitation Homes wurde am Markt mit 15,64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at