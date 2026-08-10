IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|Lukrative IPG Photonics-Anlage?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.08.2016 wurde die IPG Photonics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren IPG Photonics-Anteile an diesem Tag 84,93 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IPG Photonics-Aktie investiert, befänden sich nun 11,774 IPG Photonics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 90,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 062,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,24 Prozent.
IPG Photonics war somit zuletzt am Markt 3,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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