S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.08.2016 wurde die IPG Photonics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren IPG Photonics-Anteile an diesem Tag 84,93 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IPG Photonics-Aktie investiert, befänden sich nun 11,774 IPG Photonics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 90,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 062,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,24 Prozent.

IPG Photonics war somit zuletzt am Markt 3,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at