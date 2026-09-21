IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|Frühe Anlage
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IPG Photonics-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die IPG Photonics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 98,18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,185 IPG Photonics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 76,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 779,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,03 Prozent verringert.
Alle IPG Photonics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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