IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
|Performance unter der Lupe
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit IPG Photonics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 170,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,859 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (76,53 USD), wäre das Investment nun 448,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,16 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte IPG Photonics einen Börsenwert von 3,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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