S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IQVIA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem IQVIA-Papier statt. Der Schlusskurs der IQVIA-Anteile betrug an diesem Tag 219,91 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,455 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 126,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 278,32 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,56 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von IQVIA betrug jüngst 45,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at