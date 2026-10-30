IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|Rentable IQVIA-Anlage?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
IQVIA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 177,16 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,645 IQVIA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 1 552,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,26 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte IQVIA einen Börsenwert von 45,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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