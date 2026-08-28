IQVIA Holdings Aktie

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WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053

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Rentabler IQVIA-Einstieg? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IQVIA von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IQVIA-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das IQVIA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IQVIA-Papier an diesem Tag bei 188,73 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,299 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 1 390,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262,38 USD belief. Mit einer Performance von +39,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von IQVIA belief sich jüngst auf 43,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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