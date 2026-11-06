S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.11.2023 wurde die Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Iron Mountain-Papier bei 60,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,598 Iron Mountain-Aktien. Die gehaltenen Iron Mountain-Aktien wären am 05.11.2026 1 751,04 USD wert, da der Schlussstand 105,50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,10 Prozent.

Der Marktwert von Iron Mountain betrug jüngst 35,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at