Iron Mountain Aktie
WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017
|Lohnendes Iron Mountain-Investment?
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.11.2023 wurde die Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Iron Mountain-Papier bei 60,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,598 Iron Mountain-Aktien. Die gehaltenen Iron Mountain-Aktien wären am 05.11.2026 1 751,04 USD wert, da der Schlussstand 105,50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,10 Prozent.
Der Marktwert von Iron Mountain betrug jüngst 35,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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