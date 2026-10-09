S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Iron Mountain eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Iron Mountain-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Iron Mountain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,687 Iron Mountain-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Iron Mountain-Papiers auf 112,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,54 Prozent vermehrt.

Der Iron Mountain-Wert an der Börse wurde auf 34,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at