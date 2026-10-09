Iron Mountain Aktie

Iron Mountain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Iron Mountain-Investment? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Iron Mountain eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Iron Mountain-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Iron Mountain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,687 Iron Mountain-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Iron Mountain-Papiers auf 112,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,54 Prozent vermehrt.

Der Iron Mountain-Wert an der Börse wurde auf 34,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Iron Mountain Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Iron Mountain Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Iron Mountain Inc 102,20 1,29% Iron Mountain Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:12 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen