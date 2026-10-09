Iron Mountain Aktie
WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017
|Profitables Iron Mountain-Investment?
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iron Mountain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Iron Mountain-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Iron Mountain-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,687 Iron Mountain-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Iron Mountain-Papiers auf 112,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,54 Prozent vermehrt.
Der Iron Mountain-Wert an der Börse wurde auf 34,37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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