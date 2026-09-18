Iron Mountain Aktie

Iron Mountain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017

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Iron Mountain-Anlage unter der Lupe 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Iron Mountain-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Iron Mountain-Papier bei 44,90 USD. Bei einem Iron Mountain-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,227 Iron Mountain-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (114,00 USD), wäre die Investition nun 253,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 153,90 Prozent zugenommen.

Alle Iron Mountain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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