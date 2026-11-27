Vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.11.2025 wurde das Iron Mountain-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Iron Mountain-Aktie bei 86,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,598 Iron Mountain-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 206,91 USD, da sich der Wert einer Iron Mountain-Aktie am 25.11.2026 auf 104,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain bezifferte sich zuletzt auf 30,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at