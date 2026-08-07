Iron Mountain Aktie
WKN DE: A14MS9 / ISIN: US46284V1017
|Lukrative Iron Mountain-Anlage?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Iron Mountain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iron Mountain von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Iron Mountain-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 91,83 USD. Bei einem Iron Mountain-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,089 Iron Mountain-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 121,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,81 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich zuletzt auf 37,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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