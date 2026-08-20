S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J M Smucker von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem J M Smucker-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113,05 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,885 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,66 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Papiers am 19.08.2026 auf 122,84 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 108,66 USD, was einer positiven Performance von 8,66 Prozent entspricht.

Der Marktwert von J M Smucker betrug jüngst 12,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at