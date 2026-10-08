J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|J M Smucker-Performance im Blick
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08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte ein J M Smucker-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden J M Smucker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 132,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,522 J M Smucker-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 872,05 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 07.10.2026 auf 115,93 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 872,05 USD entspricht einer negativen Performance von 12,80 Prozent.
Der Börsenwert von J M Smucker belief sich zuletzt auf 12,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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