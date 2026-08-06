J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|Rentabler J M Smucker-Einstieg?
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte eine J M Smucker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit J M Smucker-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die J M Smucker-Aktie an diesem Tag bei 127,90 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,819 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 119,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 932,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,79 Prozent eingebüßt.
J M Smucker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. M. Smucker Co.
Analysen zu J. M. Smucker Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J. M. Smucker Co.
|101,35
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.