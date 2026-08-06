S&P 500-Papier J M Smucker-Aktie: So viel Verlust hätte eine J M Smucker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in J M Smucker-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit J M Smucker-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die J M Smucker-Aktie an diesem Tag bei 127,90 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,819 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 119,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 932,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,79 Prozent eingebüßt.

J M Smucker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at