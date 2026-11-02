Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|Jack Henry Associates-Investition im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jack Henry Associates-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Jack Henry Associates-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 159,30 USD wert. Bei einem Jack Henry Associates-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,277 Jack Henry Associates-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 161,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 012,81 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,28 Prozent.
Alle Jack Henry Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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