S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Jack Henry Associates-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Jack Henry Associates-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Jack Henry Associates-Papier bei 82,69 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Jack Henry Associates-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,093 Jack Henry Associates-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 805,66 USD, da sich der Wert eines Jack Henry Associates-Anteils am 09.10.2026 auf 149,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,57 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Jack Henry Associates eine Börsenbewertung in Höhe von 10,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at