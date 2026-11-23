Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|Jack Henry Associates-Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jack Henry Associates von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Jack Henry Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Jack Henry Associates-Anteile betrug an diesem Tag 153,09 USD. Bei einem Jack Henry Associates-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,532 Jack Henry Associates-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Jack Henry Associates-Aktien wären am 20.11.2026 1 119,08 USD wert, da der Schlussstand 171,32 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,91 Prozent angezogen.
Jack Henry Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
Analysen zu Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
|155,50
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.