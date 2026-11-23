Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Jack Henry Associates gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Jack Henry Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Jack Henry Associates-Anteile betrug an diesem Tag 153,09 USD. Bei einem Jack Henry Associates-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,532 Jack Henry Associates-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Jack Henry Associates-Aktien wären am 20.11.2026 1 119,08 USD wert, da der Schlussstand 171,32 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,91 Prozent angezogen.

Jack Henry Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at