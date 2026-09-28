S&P 500-Papier Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jack Henry Associates-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Jack Henry Associates-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Jack Henry Associates-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 151,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65,933 Jack Henry Associates-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 744,18 USD, da sich der Wert eines Jack Henry Associates-Papiers am 25.09.2026 auf 147,79 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,56 Prozent eingebüßt.

Jack Henry Associates wurde am Markt mit 10,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at