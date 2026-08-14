Johnson Controls International Aktie

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WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619

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Rentable Johnson Controls International-Investition? 14.08.2026 10:03:41

S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Johnson Controls International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Johnson Controls International-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,435 Johnson Controls International-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 151,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 368,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +268,79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Johnson Controls International eine Börsenbewertung in Höhe von 92,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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