Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Lukrativer Johnson Controls International-Einstieg?
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28.08.2026 10:03:39
S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Johnson Controls International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 170,561 Johnson Controls International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 142,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 255,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 142,56 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International bezifferte sich zuletzt auf 87,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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