S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Johnson Controls International-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Johnson Controls International-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Johnson Controls International-Aktie bei 69,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,489 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 198,93 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Anteils am 01.10.2026 auf 151,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119,89 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 90,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at