Johnson Controls International Aktie

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WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619

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Johnson Controls International-Investment im Blick 16.10.2026 10:03:30

S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Johnson Controls International-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Johnson Controls International-Aktie bei 109,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,914 Johnson Controls International-Papiere. Die gehaltenen Johnson Controls International-Anteile wären am 15.10.2026 134,98 USD wert, da der Schlussstand 147,63 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,98 Prozent zugenommen.

Johnson Controls International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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