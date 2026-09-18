Johnson Controls International Aktie

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WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619

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Rentables Johnson Controls International-Investment? 18.09.2026 10:04:01

S&P 500-Papier Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Controls International-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Controls International-Aktie gebracht.

Am 18.09.2025 wurden Johnson Controls International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 92,183 Johnson Controls International-Papiere. Die gehaltenen Johnson Controls International-Anteile wären am 17.09.2026 13 003,32 USD wert, da der Schlussstand 141,06 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,03 Prozent erhöht.

Der Johnson Controls International-Wert an der Börse wurde auf 85,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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