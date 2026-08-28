KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|Lohnendes KeyCorp-Investment?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren abgeworfen
KeyCorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die KeyCorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,787 KeyCorp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,41 USD, da sich der Wert eines KeyCorp-Anteils am 27.08.2026 auf 22,02 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,41 Prozent.
Am Markt war KeyCorp jüngst 23,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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