KeyCorp Aktie

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WKN: 869353 / ISIN: US4932671088

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Lukratives KeyCorp-Investment? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KeyCorp von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KeyCorp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden KeyCorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die KeyCorp-Aktie an diesem Tag bei 18,30 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 54,645 KeyCorp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 256,28 USD, da sich der Wert eines KeyCorp-Papiers am 13.08.2026 auf 22,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,63 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete KeyCorp eine Marktkapitalisierung von 24,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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