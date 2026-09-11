KeyCorp Aktie

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WKN: 869353 / ISIN: US4932671088

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KeyCorp-Anlage unter der Lupe 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KeyCorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KeyCorp-Aktie Anlegern gebracht.

KeyCorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des KeyCorp-Papiers betrug an diesem Tag 19,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das KeyCorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 521,921 KeyCorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 21,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 341,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 13,41 Prozent gestiegen.

Alle KeyCorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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