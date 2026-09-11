KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|KeyCorp-Anlage unter der Lupe
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KeyCorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
KeyCorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des KeyCorp-Papiers betrug an diesem Tag 19,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das KeyCorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 521,921 KeyCorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 21,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 341,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 13,41 Prozent gestiegen.
Alle KeyCorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KeyCorp
Analysen zu KeyCorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KeyCorp
|18,66
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.