KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|Profitable KeyCorp-Investition?
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KeyCorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Das KeyCorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 921,659 KeyCorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (21,33 USD), wäre die Investition nun 19 658,99 USD wert. Mit einer Performance von +96,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
KeyCorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KeyCorp
|
13.11.26
|S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KeyCorp von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KeyCorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.10.26
|Ausblick: KeyCorp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KeyCorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: KeyCorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu KeyCorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KeyCorp
|19,43
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.