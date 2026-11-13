S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KeyCorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das KeyCorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 921,659 KeyCorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (21,33 USD), wäre die Investition nun 19 658,99 USD wert. Mit einer Performance von +96,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

KeyCorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at