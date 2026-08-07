KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|Langfristige Investition
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades KeyCorp-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die KeyCorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,157 KeyCorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,83 Prozent gesteigert.
Der KeyCorp-Wert an der Börse wurde auf 24,71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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