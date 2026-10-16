S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen KeyCorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden KeyCorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die KeyCorp-Anteile bei 10,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,284 KeyCorp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 860,07 USD, da sich der Wert eines KeyCorp-Anteils am 15.10.2026 auf 19,94 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,01 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete KeyCorp eine Marktkapitalisierung von 21,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at