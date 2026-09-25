KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
|KeyCorp-Investment im Blick
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier KeyCorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden KeyCorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,14 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 47,304 KeyCorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 20,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,90 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 957,90 USD, was einer negativen Performance von 4,21 Prozent entspricht.
Der KeyCorp-Wert an der Börse wurde auf 21,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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